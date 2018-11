Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Těhotenství Lucie probíhalo bez potíží až do nečekaného porodu. Na miminko se těšila, dodržovala veškeré rady lékařů. Potíže přišly nečekaně.

„Den nebo dva předtím, než se Ella narodila, jsem měla křeče v lýtkách a říkala jsem si, že to není jen tak samo sebou,“ svěřila se Novinkám. Doktorka tehdy při vyšetření nic nenašla a Lucii poslala domů s magneziem. „To bylo 8. července a malá se měla narodit 18. října,“ dodala Lucie.

Ellinka se narodila ve 25. týdnu těhotenství.

FOTO: archiv Lucie Žáčkové

Hned druhý den se však její stav zhoršil a lékaři ji s podezřením na již probíhající porod poslali okamžitě do porodnice.

„Sestřičky mi tehdy říkaly, že už tam zůstanu až do porodu. Pak to mělo rychlý spád. Přišla paní doktorka a řekla, že už je miminko na cestě a že musím okamžitě na sál. Malá ještě týž den, 9. července ve 14:28, byla na světě,“ popsala Lucie.

Ellinka na svět přišla ve 25. týdnu císařským řezem. Lékaři přitom považují za hranici životaschopnosti novorozence 24. týden těhotenství, podle statistik má takové dítě přibližně 40procentní naději na přežití.

Miminko vážilo něco málo přes půl kilogramu.

FOTO: archiv Lucie Žáčkové

Každý den do nemocnice

Naštěstí Ella byla po porodu schopná již sama dýchat, což znamenalo, že měla vysokou šanci na přežití. Přesto všechny čekalo dalších několik náročných měsíců, kdy za ní Lucie dojížděla do nemocnice a během nichž se objevilo hned několik komplikací, se kterými Ella musela bojovat.

Když se Ella narodila, vešla se mamince do dlaně.

FOTO: Novinky

„Bylo to jak na houpačce, to vám řekne každá maminka po předčasném porodu. Jednou je to dobré a už si myslíte, že vám nic nehrozí, a druhý den jste zase úplně dole, protože se zase stala nějaká komplikace,“ dodala.

Domů si holčičku odvezli po třech měsících začátkem října, přibližně dva týdny před plánovaným termínem porodu.

Pomoc od Nedoklubka



V nejtěžších dnech po porodu Lucii pomohly nejen sestřičky v porodnici, ale také informační letáky organizace Nedoklubko.

Ellinka statečně bojovala o svůj život. Dnes je jí osm let a je naprosto zdravá.

FOTO: archiv Lucie Žáčkové

„Pamatuji si na jeden článek, který mi hrozně pomohl se z toho částečně dostat. Říkala jsem si, že to asi není moje chyba, musím to přijmout a musím tady pro ni být,“ dodala.

Poté, co se s dcerou vrátila domů, rozhodla se Nedoklubku vrátit získanou pomoc a začala organizaci pomáhat i s pořádáním oslav Světového dne předčasně narozených dětí. Po třech letech nakonec přišla nabídka organizaci vést. „Letos je to pátým rokem, co Nedoklubko vedu,“ uzavírá.

Předčasně narozené děti

V České republice se předčasně narodí každé desáté dítě, ročně je to přibližně kolem 9000. Příčiny předčasného porodu mohou být různé, od infekce, vrozené vady či cukrovky nebo vysokého tlaku matky až po genetické predispozice. Riziko předčasného porodu zvyšuje i kouření či konzumace alkoholu a kofeinových nápojů, které mohou ovlivnit průtok krve placentou. Nejohroženější bývají mladé matky a prvorodičky nad 35 let.

Světový den předčasně narozených



I když Světový den předčasně narozených dětí připadá na 17. listopadu, v Česku se kvůli oslavám Dne boje za svobodu a demokracii slaví o několik dní dříve. Letos tak oslava připadá na pátek 9. listopadu - Nedoklubko den slaví už poosmé, z toho počtvrté v Praze na Žofíně.

„Probíhá tam vždy odborná konference pro sestřičky, odpoledne bývá setkávání rodin předčasně narozených dětí a večer je slavnostní vyvrcholení a předávání cen Purpurového srdce osobnostem nebo institucím, které se nějakým způsobem podílejí na péči o předčasně narozené děti,“ popsala oslavy Lucie. Česká republika je v mezinárodním srovnání na špičce péče o předčasně narozené děti.

Součástí dne je i nasvícení veřejných budov purpurovou barvou, v Česku se tak ke světovým dominantám, jako je Empire State Building v americkém New Yorku či Eiffelova věž v Paříži, připojí například Tančící dům v Praze či hrad Špilberk v Brně.