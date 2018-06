lin, Novinky

Začíná vás váš vztah nudit, jste nespokojená a začínají vám na partnerovi vadit i ty maličkosti, které vám dříve připadaly roztomilé? Nebo snad cítíte, že z vašeho vztahu vymizela láska, chuť na sex i intimnosti? Pokud se právě nacházíte v dlouhodobém vztahu, tak věřte, že se jedná o naprosto normální záležitost, která čeká na každého z nás. Jak ale vztah oživit a znovu se zamilovat? Vyzkoušejte našich pár prověřených tipů, které vám usnadní se do vašeho partnera zamilovat znovu a možná ještě více.

1. Jeďte na dovolenou

Spousta žen tvrdí, že klíč ke spokojenému a dlouhodobému manželství je společná dovolená bez dětí alespoň dvakrát ročně. „Nic nepůsobí tak dobře jako dovolená daleko od práce, rodiny a každodenního stresu. Sdílení nových zážitků a dobrodružství vám připomene, co vás kdysi na tom druhém přitahovalo,” říká psychoterapeut Franklin Porter pro WomensHealth a dodává, že i jen společný víkend mimo město dokáže nastartovat sexuální život tak, jako nic jiného.

2. Neberte si práci domů

Neustálé kontrolování e-mailů a braní si telefonu do postele je nezdravé nejen pro vaše mentální zdraví, ale i pro váš vztah. Je důležité si stanovit jasná pravidla demarkace, co se práce a soukromého života týče. Je v pořádku mluvit s partnerem o tom, co si na vás váš bláznivý šéf zase vymyslel, ale není dobře, když se práce stane hlavním předmětem všech vašich rozhovorů. „V takovém případě je totiž jasné, že část vaší pozornosti a energie je stále v práci, a ne doma s přítelem,” dodává Porter.

3. Naslouchejte jeden druhému a věnujte mu pozornost



Vzpomínáte si, kdy jste si naposledy partnera pořádně vyslechli nebo i jen všimli. Nebo se nacházíte ve zaběhlém stereotypu, kdy partnera vnímáte jako samozřejmost? Vyzkoušejte si zahrát takovou hru. Jeden mluví a druhý jen poslouchá. Možná to ze začátku bude divné, ale uvidíte, že to bude pro vás oba přínosné. Další osvědčenou radou je partnera upřímně chválit i za maličkosti, které možná v průběhu let již považujete za samozřejmost. Hezká slova totiž dokážou zahřát u srdce, ale také zažehnout oheň v ložnici.

4. Mějte každý svůj vlastní program



Při dlouhodobých vztazích si můžete často všimnout, že se lidé začínají sobě podobat. Nosí podobné oblečení, smějí se stejným vtipům, mají stejné přátelé, a to stejné platí i o koníčcích. To ale není dobře, každý z partnerů by měl mít svou vlastní zálibu, u které si odpočine (nejen od partnera). Tím totiž vztah posílíte a nebudete si s partnerem lézt lidově řečeno na nervy.

5. Naplánujte si schůzky



Každý rád vzpomíná na období randění a je škoda, že s přibývajícími léty schůzky z vztahů tak nějak samovolně vymizí. Naplánujte si s přítelem pravidelné schůzky, například večeře každý první pátek v měsíci a uvidíte, že se budete mít stále na co těšit, a navíc utužíte vztah. Schůzky pak využijte k tomu, abyste si společně popovídali a nezapomeňte se oprostit od všech starostí všedních dnů.