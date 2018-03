Medianoche je profesionální burleskou už devět let. Před několika týdny dokonce získala oficiální titul Miss Exotic a Královna Burlesek v Las Vegas. Novinkám prozradila, že rozhodnutí stát se jednou z nich bylo impulzivní.

„Jednou jsem viděla vystoupení burlesky a věděla jsem, že to je ono, že to musím dělat. To vyjádření ženskosti a sexuality, ukázání světu, že ženské tělo je krásné..., to mě dostalo,“ přiznala v rozhovoru třpytící se diva z New Yorku a také se svěřila, že aby se přestala na jevišti stydět, protože i když své vystoupení začíná v nádherné róbě, tak skončí jen v kalhotkách, trvalo jí to nekonečné hodiny svlékání na pódiu.

Po devíti letech na jevišti se tanečnice prý už nestydí.

FOTO: Novinky

„Před 100 lety patřila Praha k nejbohatším a nejkulturnějším městům v Evropě, měla největší filmové ateliéry dosahujících kvalit Hollywoodu, vrcholnou éru slavil vaudeville, kabaret a burleska. My bychom rádi vrátili Prahu na mapu Evropy, a to právě burleskním festivalem,“ prozradila Novinkám důvod konání festivalu organizátorka a profesionální burleska Miss Cool Cat.

Medianoche je americká burleska, která předvedla v Praze strhující show.

Hosté z celého světa

Do Prahy se sjelo na čtyřicet perfomerů z celého světa. Kromě korunované královny burlesek Medianoche i samotný král boylesque Mr. Gorgeous, oba z Ameriky. Speciálními hosty byli např. Neil Kendall z Británie, Mama Ulita z Německa nebo Tosca Cyr z Ameriky. Vystoupili i top čeští cirkusoví umělci Duo Štauberti, kteří nedávno získali ocenění Stříbrného klauna v Monte Carlu.

Na jevišti nechyběli ani muži.

Striptýz vs. umění

„Burleska je vítězství extravagance, odvážnosti, sexuality. Není to klasický striptýz, je to výpravné vystoupení,“ vysvětlil Novinkám zpěvák a moderátor z Prague Burlesque Sonny Vargas s tím, že tanečnice se nesvlékají zcela a jejich svršky nejsou jen luxusním prádélkem, ale promyšleným kostýmem.

V pražském divadle Royal vystoupilo na 40 zahraničních performerů.

Během pár hodin vystoupení divák zhlédne doslova módní přehlídku, která sahá do dob první republiky - péřové vějíře, kožešinové šály, vypasované korzety, punčošky se švem a podvazkovým pásem a přelepky na bradavky s třásničkami.

Vzdání pocty

Podtext celého festivalu vzdává hold legendární české burleskní tanečnici La Savoně, která nedávno zemřela. V roce 2012 byla uvedena do burleskní síně slávy v Las Vegas, je tedy nejznámější burleskní umělkyní původem z Prahy.

Další burleskní festival by měl být zase za rok, někdy okolo Mezinárodního dne žen.