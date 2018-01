Majitelka a také designérka Štěpánka Kurfiřtová pochází z rodiny, kde se šperkařské umění předává z generace na generaci. Se svým tatínkem, který brousí kameny už 45 let, pátrali a zjistili, že se v jejich rodě šperky zabývají už sto let.

„Tradice se u nás opravdu promítá z generace na generaci, dokonce jsme nezaznamenali žádnou proluku. Vždycky někdo pokračoval, ať to byli řemeslníci, živnostníci, nebo podnikatelé,“ vysvětluje Štěpánka Kurfiřtová.

FOTO: archív Stefany

„Značka Stefany dokonce vznikla na počest mé babičky, kterou jsem bohužel nezažila. Jmenovala se také Štěpánka, německy Stefany. Byla prý nesmírně šikovná a houževnatá a dokázala malou firmičku v jabloneckém regionu vytáhnout hodně vysoko,“ vypráví. Její značka, pokračovatelka Stefany, má už 25 let a je uznávanou značkou na trhu. Své zákazníky má na Slovensku, v Německu, Rakousku, Itálii, Belgii, Tunisu, ale také na Novém Zélandu, v Kanadě, Austrálii.

A přibývá celebrit, které šperky Stefany nosí. Jedním z posledních světových jmen je americký prezident. „Můj letitý kamarád byl pozván na snídani s Donaldem Trumpem. A chtěl mu dát nějaký osobní dárek. Tak jsem se zamyslela a říkala jsem si, že americký prezident je Texasan a typ, který má na sobě přírodní barvy. Udělali jsme mu tedy kovbojské bolo, které nosí místo kravaty, s vltavínem jako středovým kamenem, posazeným ve staroměďovém kovu. Také některé americké kongresmanky mají naše šperky a psaly nám, že se jim moc líbí,“ říká Štěpánka Kurfiřtová.

Fantazie, která musí fungovat

Kameny designérka a majitelka vyhledává na mineralogických burzách. Nejčastěji jezdí na Sainte Marie aux Mines na hranicích Německa a Francie. Tam to všechno začíná.

„Šperky máme rozdělené do několika kategorií. Něco, co už máme nacvičené a co se může malinko opakovat, to je taková jistota. Zbytek produkce jsou fantazijní věci, které přijdou většinou úplnou náhodou, kdy se v hlavě najednou narodí. To se stalo také u korunky pro Miss aerobik. Pracuji s první informací, prvním pocitem, který ve mně vyvolá emoci. Tu si zapamatuji a poté ji rozehrávám. Jsem autor, který dá impulz. Poté se zlatníky a brusiči řešíme technické možnosti. Bytostně nesnáším, když něco nefunguje, a platí to i ve špercích. Dáma se musí cítit komfortně, šperk jí nesmí překážet, trhat svetřík, nesmí se ulomit pacička…,“ vysvětluje.

Korunka pro Miss aerobik

Práce na korunce pro Miss aerobik trvala od první myšlenky do předání loňského 18. listopadu půl roku.

Korunka pro vítězku

FOTO: archív Stefany

„Na konci června jsme na mineralogické burze začali hledat kameny, ale to už jsem v hlavě měla představu. Věděla jsem, že to budou ametysty. Našli jsme je, přivezli a začali pracovat. Nejdříve jsme se všichni sešli a řekli si, kde a jak co bude. Ale kámen je kámen a má svoji váhu. Museli jsme myslet na to, že korunka na hlavu nesmí být těžká. Proto brusič všechny kameny zezadu odlehčil.

Moje podmínka byla nechat všechny kameny tak, jak je příroda vytvořila, proto jsou zepředu nedotknuté. A náš pan zlatník do korunky trochu promítl svou oblíbenou dobu secese. Celá korunka je z 25 metrů drátu. Všechno, co vidíte, je ručně vytvarované. Vše je o lidské ruce, fantazii a respektování kamenu. Protože on vám ve finále řekne, co s ním máte dělat. Mě se spousta lidí ptá, kam chodím na nápady, kde k tomu přijdu, a já říkám, že to není o tom. Vidím kámen, zafunguje tam něco uvnitř a on mě osloví. Většinou je to na první dobrou,“ říká Štěpánka Kurfiřtová. Pro pořádek je ještě nutno dodat, že korunka byla tzv. vykoupána v jablonecké galvanizovně.

Miss aerobik Natálie Pilná napsala Štěpánce Kurfiřtové: „Korunka je naprosto boží! Nejen, že je krásná a originální, ale nádherně drží na hlavě. Vydržela mi od nasazení až do půlnoci, než jsem ji musela sundat před odjezdem domů.”

FOTO: archív Stefany

S velkou láskou vypráví designérka a majitelka firmy Stefany o korunce a ostatních špercích. Přiznává, že často není jednoduché se s nimi rozloučit. U korunky se s tím vyrovnávala celý měsíc.

„Někdy se stane, že potkáte výjimečný kámen a vy víte, že je jeden jediný, a teď se s ním rozlučte! To je srdcovka. Vždycky říkám zákaznicím: opatrujte ho, hýčkejte, protože on se vám vřele odvděčí. Když na něj budete s láskou koukat, on vám tu láskyplnou energii bude předávat.“

Výběr podle intuice

Při výběru šperků by člověk měl podle Štěpánky Kurfiřtové vždy poslechnout své srdce. „Nesmíte do toho dávat rozum. Od samého počátku jsme naprogramovaní na intuici. I když ji současná doba zacpala, stejně to vychází.“

Je několik kousků, které má paní Štěpánka ve svých soukromých sbírkách a nejsou prodejné za nic na světě. „Mám k nim citovou vazbu. Jeden z nich se jmenuje motýl, je to brož z ametystů. Nebo přírodní tyrkys zarostlý do matečné horniny z Indonésie, který vytváří obraz, jako když se díváte na planetu Zemi z obrovské výšky. A také fosilní korál, který je zabarvený do zelena.“ Když se vrátí ke svým předkům, říká, že by jistě bylo zajímavé se s nimi potkat.

FOTO: archív Stefany

„Myslím si, že to oproti nim nemáme lepší ani horší. Oni se potýkali s dobou války, meziválečným obdobím. Nelze srovnávat, každá doba s sebou přináší své specifikum. Určitě, ať je to před sto lety, nebo teď, kdyby k tomu neměli vztah a nedali tomu srdce, tak naše rodinná tradice nevydrží.

I já jsem si za těch 25 let mnohokrát řekla, že už toho mám dost. Ale vždycky jsem zůstala. Pomáhá mi v tom i odezva na naše šperky, kdy i odborníci z branže tvrdí, že jsme svými designy překročili hranice marketingu. Jsme asi opravdu špička na českém trhu a podle ohlasů na světových veletrzích zřejmě i na evropském trhu.“