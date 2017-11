Postup: Nejdříve husu důkladně očistíme a omyjeme. Poté ji osolíme, okmínujeme a vložíme do gastronádoby. Mírně podlijeme vodou, přikryjeme poklicí a pečeme na 165 °C cca 90 minut. Během pečení husu podléváme vodou a přeléváme výpekem. Přebytečné sádlo odebíráme. Jakmile je husa měkká, odstraníme poklici, zvýšíme teplotu na 200 °C a dopékáme, dokud není kůže na huse zlatavá a křupavá. Pečenou husu vyjmeme do čisté nádoby, výpek slijeme do pánve a vyrestujeme ho na tuk. Poté snížíme příkon tepla, zaprášíme moukou, orestujeme do tmavě zlaté barvy, zalijeme vývarem, rozšleháme metlou a provaříme asi 15 minut. Poté šťávu přecedíme a dochutíme solí. Husu po vychladnutí porcujeme a částečně vykosťujeme. Při servírování ji rozpékáme pod grilem dokřupava a do prohřátí masa. Na porci vždy dáváme část prsa a stehna. Brambory nakyselo: Předem uvařené brambory ve slupce oloupeme a nakrájíme. Anglickou slaninu nakrájíme na silnější nudličky. Sterilované zelí odcedíme, prohřejeme a dle potřeby dochutíme cukrem. Na pánvi rozehřejeme husí sádlo a orestujeme na něm brambory, které ochutíme solí. Následně přidáme teplé zelí, rozpečenou anglickou slaninu a vše promícháme. Servírování: Na teplý talíř k levé straně naaranžujeme brambory nakyselo doplněné snítkou petržele, k pravé straně servírujeme část husího stehna a řezy z husích prsou, které podlijeme šťávou.