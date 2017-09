Být ve čtyřiceti svobodný a bez závazků dnes není nic výjimečného, zvlášť pokud muž buduje kariéru či podniká. V těchto případech dost často nemá na nic jiného čas a mnohdy ani příliš příležitostí narazit na zajímavý protějšek. Vše se změní v určitém věku, kdy se muž zatouží usadit.

Jenže tomu tak nemusí být vždy. Někteří muži se usadit vůbec nechtějí a nemají ani v plánu ke vztahu přistupovat s vážností. Pokud hledáte partnera pro život a otce svých dětí, pak se s námi podívejte na několik varovných signálů, které vás mohou upozornit, zda se svým čtyřicátníkem jen neztrácíte čas.

Neschází se s vámi pravidelně



Pokud vás muž pozve jen jednou za čas někam ven, i přestože si to vždy skvěle užijete, buďte na pozoru. Je velká pravděpodobnost, že s vámi udržuje vztah jen v neformální rovině a rozhodně netouží po ničem vážnějším.

„Mějte na paměti, že když je muž připraven na vážný vztah, má snahu se vídat pravidelně a snaží se najít způsoby, jak toho dosáhnout, nehledě na svoji zaneprázdněnost. Prostě vás chce více poznat a zjistit, zda jste ta pravá,” radí na svém blogu odbornice na vztahy Ronnie Ann Ryanová.

Tvrdí, že se nikdy předtím nezamiloval

Na první pohled se může zdát, že je muž ideální partie. Skvěle vypadá, má výbornou práci, tváří se sebevědomě a vypadá to, že má svůj život pevně v rukou. O to víc je nepochopitelné, pokud se vám přiznal k tomu, že se doposud do nikoho ještě nezamiloval tak, aby s ním měl vážný vztah.

„Když se postupně dostanete k jádru problému, dost často zjistíte, že po emocionální stránce u něj není vše v pořádku. A je velká pravděpodobnost, že ani vás nebude bezmezně milovat. Držte se proto od takového muže dál, jeho bolístky totiž nevyléčíte,” doporučuje odbornice.

Neznáte jeho přátele

Pokud o vás má muž opravdový zájem, pak vás během nějaké doby začne představovat svým přátelům. Obvykle bude i nadšen z těchto setkání a bude se vámi chlubit a vytahovat.

Je to i důležitý ukazatel pro vás, neboť to, s jakými lidmi se stýká, hodně vypoví o něm samotném.

Mějte se tedy na pozoru, pokud vás ještě svým přátelům nepředstavil. Je to jasná známka toho, že není připraven na vážný vztah. Proto vás střeží jako své tajemství.

„Nevěřte mu, i kdyby říkal, že je to tak víc romantické. Pokud vás nepředstaví svým kamarádům do deseti týdnů, jednoduše se zeptejte, proč tomu tak je. Buď vás představí, nebo přijde s kupou výmluv, které vám dají najevo, že vztah nebere tak vážně, jak jste doufala,” upozorňuje odbornice.

Práce mu zabírá veškerý čas

Když je muž hluboce ponořen do své práce a často ruší či přehazuje vaše domluvené schůzky, pak je velká pravděpodobnost, že u něj nikdy nebudete prioritou.

Samozřejmě může mít problematického šéfa či pracovat na nějakém velmi důležitém projektu, který vyžaduje jeho bezpodmínečnou pozornost, nicméně kde máte jistotu, že tomu tak nebude stále? Vždy může existovat důvod, kvůli kterému na vás nebude mít čas.

„I když budete čekat nekonečně dlouho, neustále se o tom s ním bavit a on znovu a znovu bude slibovat, jeho povahu nezměníte,” varuje odbornice.

Často vám volá, nebo píše ještě předtím, než si spolu vyjdete na první rande

Existují muži, kteří jsou do vás zdánlivě blázni ještě předtím, než se vůbec setkáte. Píšou vám během dne, nebo vám volají po nocích, což vede k pozvání na rande.

Na první pohled to může vypadat neuvěřitelně romanticky, ve skutečnosti ale může jít o vážné varování.

„Jedná se o častou taktiku některých mužů při svádění. Chtějí tak ve vás vybudovat důvěru, abyste měla pocit, že jej dobře znáte. Důsledkem toho se můžete během rande méně hlídat a snadno podlehnout chvilkové vášni. O to horší pro vás bude vystřízlivění. Jeho zájem totiž poté velmi záhy opadne či se zcela vytratí. To je důvod, proč se nedoporučuje skočit do postele s mužem hned na prvním rande. Vyhnete se citovým problémům, když se vám následně neozve, nebo s vámi úplně utne kontakt,” radí Ryanová.

Volá jen ve chvílích volna



Pokud je muž neustále velmi zaneprázdněn a volá vám jen ve chvilkách volna, a to v okamžicích, kdy je venku anebo v práci, ale nikdy ne ze svého domu, pak buďte na pozoru.

Je velká pravděpodobnost, že svůj dům sdílí s jinou ženou, se kterou oficiálně žije.

Nepředstaví vás svým dospělým dětem

Přizná se vám k již dospělým dětem, ale stále se nemá k tomu, aby vám je představil? U malých dětí se to pochopit dá, ale jakmile jde o již dospělé jedince, pak za tím vězí něco jiného. A rozhodně to není tím, že má se svou bývalou ženou složité vztahy nebo jsou jeho děti citlivé na jeho známosti.

Ve skutečnosti mu vyhovuje udržovat dvojí život a rozhodně nehledá plnohodnotného partnera.

Odchází od vás hned po ránu

Konečně jste našla muže s kvalitami, o kterých jste snila. Jediná věc, která vám vadí, je, že po noci strávené u vás odchází brzy ráno. Ani o víkendech se nechce zdržovat společnou snídaní, anebo jen společnou kávou.

To stejné platí i opačně. Vždy najde nějakou výmluvu, abyste se u něj dlouho nezdržovala. Vždy jej něco tlačí, nebo už má jiné plány.

„Pokud se nikdy nestalo, že by se společné rande vyvinulo v krásný, společně strávený víkend, je to známka toho, že nehledá vážný vztah. Zapamatujte si, že to není muž, jenž se chce usadit, a zkuste se posunout dál,” radí odbornice.

Nadává na předchozí vztahy

Mějte se na pozoru, pokud očerňuje ženy ze své minulosti. Nehledě na to, jak probíhalo jeho manželství nebo poslední vztah, pokud váš nový objekt zájmu nadává na ženy ze svého života, není to dobré znamení. Ve svých čtyřiceti by už měl vědět, že takové věci se prostě nedělají.

Dává vám tak najevo, že se nikdy nenaučí respektovat ženy, a to včetně vás. Neomlouvejte ho tím, že se k němu bývalá nepěkně zachovala. Jeho vztek se pravděpodobně jednou obrátí i na vás.