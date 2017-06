Pro laiky se dá burleska vysvětlit jako velké divadelní scénické představení, které kombinuje výpravné kostýmy, skvělou hudbu, komedii a hlavně striptýz.

„V minulosti, v 19. století, se ženy odhalovaly, aby upozornily například na nějakou politickou situaci. Dnes je to spíše vizuální záležitost a oslava ženskosti,“ vysvětlila Novinkám profesionální burleska Miss Cool Cat.

Kostýmy

Muži obdivují nádherné křivky polonahých dam a ženy zas kostýmy - velké péřové vějíře, kožešinové šály, vypasované korzety, punčošky se švem a podvazkovým pásem, přelepky na bradavky s třásničkami nebo blýskavé třpytky, krajky...

Burlesky oslavují ženskou krásu.

FOTO: archiv Prague Burlesque, Novinky

Tréninky

Jako profesionálka, která se tím živí, musí trénovat denně. „Piluji pozemní akrobacii, akrobacii ve vzduchu, flexibilitu, trénuji s ohněm a momentálně i tango, ale to spíš pro zábavu. Učím se nové a nové věci, abych diváky pořád překvapovala a udržovala je v napětí,“ vysvětluje tanečnice.

Akademie

Společně s kolegyní Angelinou založila Miss Cool Cat v Burlesque Prague Academy. „Já sama jsem z Prague Burlesque, kde nyní slavíme desáté výročí. Máme vlastní show, kterou jednou týdně předvádíme v divadle Royal. Je o to velký zájem. Hodně vystupujeme i soukromě,“ tvrdí burleska.

Stud

Vzhledem k tomu, že se dívky na jevišti svůdně vysvlékají už z tak sporého oděvu, neubrání se občas prý i studu. „Ten k tomu patří. Všechny jsme se na začátku hodně styděly, ale je to ženská síla, vyzdvihuje se ta ženskost a k tomu stud patří, je to hezké. Rády tvrdíme, že spíš schováváme, než odhalujeme. Je tam kolem toho vždycky trošku tajemství,“ usmívá se Miss Cool Cat a přiznává, že se pořád najdou i rýpalové, kteří burlesky hází do jednoho pytle se striptérkami.