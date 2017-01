Předvolební průzkum agentury STEM ukázal, že strana TOP 09 Miroslava Kalouska by se do Sněmovny v současnosti nedostala. Hlasovalo by pro ni pouze 4,6 procenta dotázaných. Je to méně, než by dostala strana Svobody a přímé demokracie. Šéf... Celý článek Kalousek k průzkumu: Je to varovné číslo, o našem úspěchu ale nepochybuji»