Když se kohokoli zeptáte na to, jak vypadá Ježíšek, který nám přináší pod stromek dárky, pak zjistíte, že se odpovědi budou různit a většina lidí jej ani nedokáže popsat. A když už budou mít nějakou představu, pak ovlivněnou globálním marketingem. A právě tato skutečnost stála za zrodem Spolku pro tradiční Vánoce, který by rád opět do ulic vrátil symboliku našich tradičních Vánoc a tedy i našeho Ježíška.

„Ježíšek je skutečně ono betlémské děťátko, které Maria porodila v chlévě. Společně s Josefem ho položila do jeslí a pečovala o něj. Na nebi se v tu chvíli objevila kometa. Pastýřům se zjevili andělé a zvěstovali narození Božího syna,” přibližuje symboliku Ježíška Děpold Czernin.

Děpold Czernin s vratným hrnečkem na brněnském vánočním trhu. Všechny hrnečky mají na sobě vyobrazeného Ježíška a další adventní příběh. Jsou vyráběné v Česku (Český porcelán z Dubí).

A proč nám dárky nosí právě Ježíšek? „Protože je on sám darem a obdarovává naše srdce láskou. Ježíšek v Betlémě přišel na svět jako dar rodičům, matce i pěstounovi, ale i jako dar lidstvu. Přichází na svět s poselstvím vzájemné lásky mezi lidmi, které je skutečným Ježíškovým vánočním dárkem a proto ho vnímáme zvlášť silně o Vánocích. Každý vánoční dárek je proto symbolem Ježíška – dárkem od Ježíška,” vysvětluje Czernin.

Křesťanské tradice hovoří o tom, že Ježíšek nosí dárky skrze poselství našemu srdci, které v nás vyvolává touhu potěšit naše blízké a prožít s nimi krásné chvíle vánoční radosti. V této touze vyhledáváme dárky a odevzdáváme je Ježíškovi a jeho andělským pomocníkům. Ježíšek a andělé je pak ve správnou chvíli nadělují pod stromeček.

Ježíšek nenaděluje jen u nás



Ježíšek nenaděluje jen v Čechách a na Slovensku, ale i v dalších evropských zemích - v Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, severní Itálii, v jižní části Německa a jižní Brazílii. V Polsku většinou naděluje svatý Mikuláš, jen do některých rodin přichází neznámý bohatý host, který pomáhá chudé rodině.

Ježíšek tedy není jen náš, ale patří rozhodně k našim tradicím. Proto i Spolek pro tradiční Vánoce Ježíška připodobnil k sošce Pražského Jezulátka, tedy k nejznámější soše naší země, jež patří mezi desítku věcí, které u nás touží spatřit turisté z celého světa, a i naši předci sochu chovali ve zvláštní úctě.

„O tom svědčí i skutečnost, že mezi mnohými dárci byla i sama císařovna Marie Terezie. Na výraz velké úcty malému pražskému Ježíškovi vyšila slavnostní šaty a darovala královské klenoty, korunu a jablko,” upozorňuje Děpold Czernin.

Podoba Ježíška na zálohovaných hrnečcích a kelímcích pro adventní a vánoční trhy

Bohužel dnešní děti žijí v dost schizofrenní situaci. Zatímco jim domů nosí dárky Ježíšek, rodiče je mnohdy oblékají do oblečků Santa Clause, domy zdobí sob, a když vyjdou na ulici, nic jiného než Santu nevidí.

Zatímco Děda Mráz nám byl od 50. let nucen, Češi mu dokázali vzdorovat. Santu Clause nám nikdo nenařizuje, jeho moc je však mnohem větší. Je ovlivněna penězi.

Měli bychom se tedy ptát sami sebe, opravdu chceme slavit Vánoce ve stylu, který nám ukazují nadnárodní společnosti, nebo se chceme vrátit k tradicím a ke skutečným hodnotám těchto křesťanských svátků? Za současného stavu jen těžko tyto hodnoty přeneseme na další generace. Touto rychlostí je velmi pravděpodobné, že za několik desítek let našim potomkům začne dárky nosit také Santa Claus.

Tradiční Vánoce nejsou jen o Ježíškovi



Vánoce ale nejsou jen o Ježíškovi, ale především o celém adventním čase, který je protkán tradicemi. Mezi téměř zapomenuté tradice například patří advent s roráty (ranní mše), tradiční zdobení stromečku za pomoci andělíčků, medové žehnání apod.

Ve většině rodin ale stále zůstává štědrovečerní tabule s krásnými zvyky, tajuplná přítomnost Ježíška u stromečku, zpívání koled u betléma, půlnoční mše a všechny následné svátky - Silvestr, Nový rok až po Tři krále.

„U nás doma se dodržují všechny tyto tradice, a o to víc se i snažím, aby se tyto tradice vnesly i do veřejného dění adventu a Vánoc v naší zemi,” dodává Czernin.

Vánoční ozdoby nejen s Ježíškem

Letos tak spolek zorganizoval Setkání a procesí Mikulášů, které se historicky poprvé uskutečnilo v Brně.

„Procesí začalo setkáním na Zelném Trhu v Brně, kde na pódiu k Mikulášům promluvil místní duchovní a připomněl odkaz štědrého světce biskupa Mikuláše z Myry. Následoval průvod Mikulášů na náměstí Svobody, při kterém se k procesí přidali další Mikulášové se svými průvodci. Všichni potom složili před shromážděnými návštěvníky slib „dobrého Mikuláše“, za což získali „Glejt dobrého Mikuláše“ stvrzující, že se Mikuláš zavázal roznést lidem pokoj, radost a potěšení,” vypráví Czernin a dodává:

„Jedná se o začátek připomínání původní mikulášské tradice, která se při rozšíření do dalších spolupracujících měst může stát jednou z nezapomenutelných událostí v rámci adventu v ČR.”

Akcí ale proběhlo mnohem více, vedení spolku již nyní začíná pracovat na dalším ročníku.

Režisér Jiří Strach a představitelé hlavních rolí pohádky Anděl Páně 2 při udílení Řádu Našeho Ježíška

Kromě toho spolek také každoročně uděluje Řád Našeho Ježíška. Je udílen lidem, kteří se významně zasluhují o udržení adventní vánoční tradice, návrat Ježíška nebo tuto myšlenku podpoří svou záštitou.

Letos byl tento řád udělen režisérovi a hlavním představitelům filmové pohádky Anděl Páně 2.