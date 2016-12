Jiří Suchý

Básník, textař, herec, režisér, zpěvák, výtvarník a skladatel Jiří Suchý

FOTO: Irena Zlámalová

Vánoce prožívám v rodině svého syna a jsem dalek toho, abych vyžadoval určitý repertoár. Nechávám to na nich. Obvykle dojde i na tu Purpuru. Můj nejoblíbenější vánoční hit je píseň z osmnáctého století Adeste Fideles, kterou jsem pro potřebu Semaforu opatřil českým textem, a na našich adventních večerech nesmí chybět. Na internetu si ji můžete poslechnout, skvěle ji zpívá Luciano Pavarotti – bohužel ne s mým textem.

Lucie Bílá

Lucie Bílá

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Mám ráda píseň Tichá noc. Začínám s ní každý svůj vánoční koncert a nechybí na Štědrý den ani u nás doma. Vánoce jsou pro mě dny hlavně pokoje a klidu. A k nim je Tichá noc takovou krásnou modlitbou...

Miro Žbirka

Miro Žbirka v pražské Tipsport Areně.

FOTO: Michal Doležal, ČTK

Nesmí chybět Happy Christmas od Johna Lennona. Nejen pro svou melodii a interpretaci, ale hlavně pro stále aktuální poselství. Ve své skladbě Vianočná (o prímerí) jsem na tuto Lennonovu ideu myslel.

Anna K.

Anna K.

FOTO: Robert Houzar

Často trávíme Vánoce u rodičů mého partnera Tomáše Varteckého, kde si pouštíme Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Mám hodně ráda koledu Kristus pán se narodil, která se jen tak mimochodem občas plete s Narodil se Kristus pán. Zamilovala jsem si ji, když jsem před lety zpívávala koledy v jazzových úpravách v Lucerna Music Baru s Kamilem Střihavkou, Bárou Basikovou nebo Leonou Machálkovou za doprovodu Pražského Big Bandu Milana Svobody.

Xindl X

FOTO: Lucie Levá

Já osobně bych Vánoce ani slavit nemusel, ale slavím je rád kvůli dětem. A stejně tak to máme doma i s hudbou. Bude se zpívat cokoliv, co děti baví. Takže asi začneme klasickými koledami, odtud se přesuneme k písničkám z Ledového království a Tří bratrů… A dost možná dojde i na moje písničky. Děti si je zpívají dost často a zrovna „Štědrý večer nastal, když jsem doma chlastal“, už jim docela jde...

Janek Ledecký

Janek Ledecký

FOTO: Michaela Feuereislová

Jestli někdo čeká, že to budou Sliby, nebo Ryba rybě, tak je vedle. Přes den u nás doma běží klasika. Pod stromkem pak hrají koledy live a večer cédéčko, co právě přinesl Ježíšek.

Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

FOTO: Lucie Levá

U nás doma znějí jednak krásné koledy, ale ne takové ty české klasické, kterých je teď všude plno, mám raději v tomto směru raději ty zahraniční. Jen namátkou vám uvedu pro mě výjimečné album The Singers Unlimited a jejich Christmas. A mám také velmi ráda klasickou hudbu. Hraju si ji na klasickém gramofonu. Vždyť mám doma přes 450 desek. Na co sáhnu, to si pouštím. Třeba Mozarta, Beethovena nebo Chopina. Na Štědrý den jsou u nás tradiční hlavně pohádky, na něž vždy rádi s mužem koukáme!

Petr Bende

Petr Bende

FOTO: Marta Mastná

Na Vánoce u nás nesmějí chybět naše klasické a krásné koledy. Mám je hrozně rád. Ale rád také vyhledávám i jiné než klasické verze. Třeba zpracované do jazzu, nebo spíše písničkářské až folkové. Klasikou, kterou si vždycky rád poslechnu, jsou také John Lennon Happy Xmas či u nás skvělá vánoční deska Janka Ledeckého.

Tomáš Klus

Tomáš Klus

FOTO: Milan Malíček, Právo

Krom klasické klasiky v doprovodu kytary a piana nesmí chybět Sliby, co se plněj o Vánocích od Janka Ledeckého. Jeden vánoční večírek se postaral o nesmrtelnost téhle písně v rámci našeho klanu.

Hana Zagorová

Hana Zagorová

FOTO: Supraphon – Anna Kovačič

Na Štědrý den posloucháme tradičně koledy pocházející z celého světa. Pak klasiku, třeba Vivaldiho Čtyři roční doby. A letos přidáme do zavedené hudební sestavy také novou vánoční Štefanovu desku Xmas. Když se nám zadaří, hudbu si připravíme k přehrávači hned ráno, a pak jen během dne měníme cédéčka. Jaká znějí, záleží i na tom, kde právě svátky slavíme a jak hodně u toho vaříme. Letos budeme v Košicích, kde se z kuchyně většinou nehneme. Muzika nás při práci spolehlivě naladí. Už se na to moc se Štefanem těšíme!

Marek Ztracený

Marek Ztracený

FOTO: Lucie Levá

Největší hity jsou u nás Tichá noc a Nesem vám noviny. Často je hraji na půlnoční na varhany i u nás v kostele. Můj pětiletý syn má rád ještě speciální verzi písničky Rolničky, rolničky, kde se zpívá: „Rolničky, prdlačky, Batman je pako, spadnul hlavou do hnoje a smrdí mu sako!:)