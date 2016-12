Měkký, teploučký zimní svetr je skvělou volbou do mrazivého prosincového počasí. Hodí se ke kalhotám, ale i k obyčejné áčkové černé sukni a kozačkám. Můžete jej nosit doma, v některých případech do školy i práce, nebo jeho obléknutím potěšit známé a kamarády na návštěvě. Samozřejmě se hodí do kombinace outfitu i přímo na Štědrý den.

Pokud přemýšlíte nad originálním a vtipným dárkem, tento typ svršku je přímo ideální. Slavnostní svetr či triko se sobem, vločkami, Santa Clausem nebo jiným veselým vánočním obrázkem potěší jakožto originální dárek spoustu kamarádů i blízkých. Minimálně takový dar vykouzlí alespoň úsměv na tváři.

1. Only, Zoot, 849 Kč. 2. Only, Zoot, 849 Kč. 3. Only, Zoot, 649 Kč

FOTO: Archiv firmy

1. Tally Weijl, Zoot, 549 Kč. 2. H&M, 599 Kč. 3. Bonprix, 399 Kč

FOTO: Archiv firem

Připravte se na dávku roztomilosti



Děti vypadají ve svetrech se soby, sněhuláky a malými kombinézami a bodýčky s infantilní sváteční tematikou prostě roztomile. Oblékněte do svetru svoji ratolest, anebo své blízké, novopečené rodiče obdarujte originálním body pro jejich kojence.

Pokud máte doma malou parádnici, určitě se nebojte podobný kousek věnovat jako vánoční dárek. Měkké dárky sice děti neocení tak, jako zábavní elektroniku a hračky všeho druhu, rozhodně je ale potěší víc než obyčejné ponožky či spodní prádlo.

Nalaďte na vánoční atmosféru i děti a pořiďte jim roztomilé tematické oblečení.

FOTO: Archiv firmy F&F

1., 2., 3., 4. Vánoční bodýčka pro kojence. Body je vždy součástí setu (body, tepláky, bryndák, ponožky, čepička či čelenka). Jednotná cena 120 Kč za set.

FOTO: Archiv firmy Cherokee

1. Dupačky, F&F, 279 Kč. 2. Set čepice a svetr, F&F, 429 Kč. 3. Šaty a punčocháče, F&F, 329 Kč

FOTO: Archiv firmy

Na muže nezapomínejme

Svetr se sobem proslavil především herec Colin Firth alias Mark Darcy ve filmu Deník Bridget Jonesové. A nemuselo se dlouho čekat na jeho napodobeniny. Protože je ale svetr s typickým sobem trendovou historií, na řadu přicházejí nové, vánoční svetry s vtipnými popisky a humornými obrázky.

Vyberte ze široké nabídky perníčků, sněhuláků a typických pletených vzorů se stromky, dárky a jmelím. Vánočnímu mrzoutovi se zavděčíte kouskem, který existenci takto humorných svršků nápisem kategoricky odmítá.

Ani na muže nezapomínejte.

FOTO: Archiv firmy Topman