V Japonsku se objevila nová mutace

Nová mutace byla zjištěna u 91 lidí v oblasti Kanto na východě země a u dvou osob na letišti, uvedl šéf kabinetu vlády Kacunobu Kato. Mutace pochází ze zámoří, ale její původ není znám. Liší se ale od ostatních mutací, které byly zavlečeny do Japonska, uvedl japonský Národní institut pro nakažlivé nemoci.

„Může být nakažlivější než běžné kmeny, a pokud by se dál šířila komunitně, mohlo by to vést k rapidnímu nárůstu případů,“ varoval Kato.