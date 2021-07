V Afghánistánu vyhlásili na měsíc noční zákaz vycházení kvůli postupu Tálibánu

Ministerstvo vnitra uvedlo, že zákaz vycházení má potlačit násilí a omezit postup vzbouřeneckého hnutí Tálibán. Ten obklíčil už několik hlavních měst provincií, i když žádné zatím nedobyl. Také přerušil klíčové komunikace s cílem zabránit zásobování měst. Ovládl i řadu hraničních přechodů, i když vláda popírá jeho tvrzení, že by jich kontroloval 90 procent.

Obavy z postupu jsou o to větší, že jednání mezi vládou a Tálibánem v Dauhá váznou a nakonec se bude rozhodovat o moci v zemi v poli. Zákaz vycházení se netýká jen Kábulu a provincií Panžšír a Nanagarhár.

Tento týden se rozhořely boje v provincii Kandahár, která je jednou z bašt vzbouřenců. Kvůli tomu spojené státy podnikly ve čtvrtek několik náletů na radikály v oblasti, přičemž jich několik zabily. Tálibán to odsoudil jako porušení dohody s USA. Za uplynulý měsíc uprchlo z provincie 22 000 rodin, oznámil zástupce afghánského ministerstva pro uprchlíky.

Jednotky Spojených států však do konce srpna odejdou po téměř dvaceti letech ze země a panují obavy, co nastane pak. Podle některých amerických analytiků ovládne Tálibán zemi do půl roku, uvedla stanice BBC.