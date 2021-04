Ursula von der Leyenová přišla v Turecku o křeslo

Když zástupci obou stran dorazili do pracovny, byla přichystána k sezení pouze dvě místa. Tam se okamžitě usadil Erdogan s Michelem. Šéfka unijní exekutivy jen rozpačitě stála a rozhlížela se, kam se posadí. Ani jednoho z obou mužů vůbec nenapadlo, že by vstali a nabídli dámě své místo, zatímco by personál nechal přistavit další křeslo. Trapas nakonec vyvrcholil, když turečtí hostitelé posadili von der Leyenovou bokem na pohovku.