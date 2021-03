Suezský průplav už je splavný. Obří nákladní loď se podařilo uvolnit

Čekalo na to mnoho lodí, které uvízly za zablokovanou částí průplavu. První z nich je už podle agentury Reuters v pohybu.

Správa Suezu oznámila, že by provoz měl být brzy obnoven. Svědci už potvrdili, že se první ze zablokovaných plavidel začalo pohybovat.

Webová stránka Vesselfinder, která sleduje pohyb lodí, uvedla, že na jižní a severní straně průplavu se zastavilo 210 plavidel a čekala na povolení k proplutí. Jsou mezi nimi i ropné tankery a analytici spočítali, že odklon trasy od Suezu by znamenal 15denní zpoždění.

Kontejnerová loď Ever Given, registrovaná v Panamě, mířila z Číny do nizozemského přístavu Rotterdam. V úterý ráno kolem 6:40 uvázla na mělčině.