Sedmdesát procent lidstva potřebuje 11 miliard dávek

Tedros dodal, že tohoto cíle lze dosáhnout při současné úrovni produkce, pokud bude distribuce vakcín rovnoměrná. Šéf WHO představil na online tiskové konferenci strategii, jejímž cílem je dosáhnout celosvětové proočkovanosti do poloviny roku 2022.

Strategie počítá s očkováním 40 procent populace do konce roku 2021 a 70 procent populace do poloviny příštího roku. „Dosažení těchto cílů bude vyžadovat nejméně 11 miliard dávek vakcíny,“ dodal šéf WHO.