Prezident zemřel, oznámila Tanzánie po týdnech spekulací

Zpráva o jeho smrti ukončila mnohadenní spekulace o tom, kde prezident je. Nebyl z politiků, kteří by o sobě nedali tak dlouho vědět, pravidelně se objevoval v televizi a komunikoval na sociálních sítích.

Vláda do dneška zprávy o prezidentově nemoci popírala a premiér Kassim Majaliva občanům v úterý doporučil, aby šířící se informace o prezidentově úmrtí ignorovali.

Magufulimu bylo 61 let a tisk psal o tom, že se nakazil koronavirem a byl k nemocniční léčbě převezen do Keni. Další zprávy pak hovořily o tom, že dostal infarkt a byl dopraven do Indie.