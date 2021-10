Pandemie celosvětově ustupuje

Počet nově odhalených případů koronaviru v uplynulém týdnu ve srovnání s týdnem předcházejícím celosvětově klesl. Oznámila to ve středu Světová zdravotnická organizace (WHO). Testy odhalily 3,1 milionu nově infikovaných. To je o devět procent méně v porovnání s předešlým týdnem. Podle organizace tak pokračuje klesající trend, jenž začal v srpnu.