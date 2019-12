Pád letadla v Kazachstánu: Kapitán svým manévrem zabránil ještě větší tragédii, sám zahynul

„Nejprve se kymácelo levé křídlo, pak pravé. Byl to pocit jako v loďce, ale letadlo nejprve stoupalo a pak náhle spadlo na dům… Vylézali jsme po zledovatělém křídle přes okénko. Klouzalo to. Sami jsme pak pomáhali vyprošťovat další cestující,“ citoval portál zakon.kz cestujícího Aslana Nazaralijeva. Podle úřadů zasahovala hned po nehodě téměř tisícovka záchranářů a desítky zdravotníků.

„Letadlo se naklánělo doprava, ale pilot jej dokázal vyrovnat. Doslova na poslední chvíli… Pokud by se otočilo, narazilo by křídlem a explodovaly by palivové nádrže, které byly plné. Nehledě na smrt 12 lidí to byl velký novoroční zázrak, že se většina lidí zachránila,“ řekl.