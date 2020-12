OSN vyřadila konopí ze seznamu nejnebezpečnějších drog

Na seznamu nejnebezpečnějších omamných a psychotropních látek světa byla marihuana po boku heroinu, pervitinu a dalších tvrdých drog 59 let. Výzkumníci, kteří do jejích léčebných účinků například v paliativní péči vkládají velké naděje, tak měli značně svázané ruce. To by se teď mělo změnit.