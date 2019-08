Na Čínu se žene supertajfun Lekima s větrem o rychlosti 190 km/h

Čínský národní meteorologický ústav označil tajfun za nejsilnější od roku 2014. Východočínskou pobřežní provincii Če-ťiang by měl živel zasáhnout v sobotu a postupně by se měl přesouvat na sever. V regionu kolem delty řeky Jang-c’-ťiang, kde se nachází i Šanghaj, úřady varovaly před velmi silnými poryvy větru, které by měly trvat až do neděle. Z okolí města má být evakuováno kolem 16 tisíc lidí.