Manažery fukušimské elektrárny zprostili obvinění

Počítačové simulace v roce 2008 podle listu The New York Times ale ukázaly, že opakování zemětřesení z roku 869 by mohlo zvednout tsunami, která by zničila elektrárnu, přesto se však žádné další úpravy nedělaly. Zemětřesení v 9. století zničilo v oblasti hrad a tsunami ji zatopila. [celá zpráva]