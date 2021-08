Evakuace z Kábulu testuje limity amerického transportního letectva

Američané nasadili do evakuace značnou část svých kapacit. Do Kábulu létají turbovrtulové stroje C-130 Hercules a proudové C-17 Globemaster III. Větší stroje Lockheed C-5A Galaxy přivážejí do oblasti zásoby, do Afghánistánu však přímo nelétají. Palivem stroje zásobují tankovací letadla KC-46. Starší tankovací letouny KC-135 a KC-10 byly upraveny k přepravě cestujících, byla do nich nainstalována sedadla

S jejich přepravou pomáhá letadel civilních leteckých společností American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Omni Air, Atlas Air, Hawaiian Airlines and Southwest Airlines. Bylo jim to nařízeno na základě zákona z dob studené války o využití rezerv civilních přepravců v případě nouze. V neděli nařízení aktivoval ministr obrany Lloyd Austin.

O mimořádnosti leteckého mostu svědčí pondělní vyjádření amerického generálmajora Hanka Taylora pro server Defence One: „Je to celosvětové úsilí několika zemí, více velitelství a tisíců vojáků.“

Vzhledem k počtu evakuovaných Británie tlačí na USA, aby se vyjednalo prodloužení evakuace, ale Tálibán to opakovaně odmítá. Jeho mluvčí Zabiulláh Mudžahíd řekl v úterý jasně: „Byl dán čas do 31. srpna. Co je potom, je v rozporu s dohodou. Všichni lidé by se měli odvézt před tímto datem. Po něm to nedovolíme, zaujmeme odlišný postoj. Tálibán kontroluje nejen Kábul, ale také cestu k mezinárodnímu letišti Hamída Karzáího. Jen to a jeho nejbližší okolí je pod kontrolu amerických a britských vojáků.