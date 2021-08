Británie hlásí stovku mrtvých denně

Nové údaje o počtu obětí covidu zveřejnil britský statistický úřad. Podle něj v týdnu od 13. do 19. srpna zemřelo v Anglii a Walesu 571 nakažených, což je nejvyšší údaj od poloviny března. V té době zaznamenaly anglické úřady za týden 719 úmrtí v souvislosti s covidem.

Souvisí to s prudkým vzestupem počtu nových nákaz, jichž bylo v pondělí ohlášeno 31 914, přičemž průměr za sedm dní se oproti předchozímu týdnu zvýšil o 13 %. Vzrostl také počet hospitalizací za den, a to ze 672 v poslední červencový den na 948 minulé úterý 17. srpna.

Někteří vědci už varovali, že pravděpodobný nárůst případů covidu na podzim a v zimě si může vyžádat obnovu řady omezujících opatření. Profesor Ravi Gupta z Cambridgeské univerzity řekl, že je pravděpodobné, že po návratu žáků a studentů do škol přijde další dlouhé období vysokého počtu hospitalizací a různých omezení.

„Nic tomu nebrání, protože je stále mnoho lidí, kteří se neinfikovali deltou a kteří se nakazí. Někteří z nich budou nemocní více než ti druzí. A bude se to časově shodovat s opětovným otevřením škol,“ předpovídá Gupta, který označuje opětné zavedení roušek za „samozřejmost, protože jde o výraz opatrnosti spojovaný s omezováním přenosu, aniž by to nutně mělo velký dopad na svobody“.