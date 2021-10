Bezradný Tálibán povolal do práce vyhozené bankovní úředníky

Bývalí zaměstnanci finančních institucí řekli AP, že Tálibán nařídil úředníkům z ministerstva financí a bankéřům z centrální banky a státních bank, aby se vrátili do práce. Jejich vyjádření potvrdili AP tři představitelé nového režimu.

„Řekli nám: My nejsme experti, vy víte, co je lepší pro zemi, jak můžeme přežít v těchto problémech,“ sdělil AP jeden z úředníků pod podmínkou anonymity. „Dělejte, co musíte,“ slyšeli prý také, Tálibán však současně hrozil: „Bůh vás vidí a budete se zodpovídat o soudném dni.“