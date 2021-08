Běloruská atletka Cimanouská dostala od ČR nabídku azylu. Preferuje Rakousko

Také rakouské ministerstvo zahraničí dodalo, že Cimanouská dosud nekontaktovala velvyslanectví v Tokiu. Žádost o azyl je totiž třeba podat osobně. Podle členky rakouské Národní rady a expertky Zelených pro zahraniční politiku Ewy Ernstové-Dziedzicové by ale „Rakousko mělo pomoci, a to rychle“.

S informací, že by Cimanouské mohlo poskytnout azyl právě Rakousko, přišla agentura Reuters. Atletku totiž pojí vazby s rakouským reprezentačním trenérem Philippem Unfriedem, který sprinterce několikrát pomáhal s přípravami na závody. ÖOC ale uvedla, že momentálně s Cimanouskou v kontaktu není a logicky tak není ani zapojen do diplomatických jednání.

Sbal se, máš na to 40 minut. Sprinterka popsala, jak ji Bělorusko poslalo z olympiády pryč

Běloruský olympijský výbor chtěl navíc atletku poslat prvním letadlem zpět do Minsku. Letoun ale v neděli nakonec vzlétl bez ní. Cimanouská vyjádřila obavy o své bezpečí, pokud by se do Běloruska vrátila. Patří totiž ke kritikům prezidenta Alexandra Lukašenka.