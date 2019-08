Rusové si stýskají po sovětském režimu, ten dnešní je nezajímá

Rusové si nostalgicky stýskají po sovětském režimu z přelomu 70. a 80. let, protože byl prý „blízký lidu”, na rozdíl od nynější „zkorumpované moci”. Vyplývá to z průzkumu nezávislého střediska Levada. Sovětský režim z let stagnace nejčastěji dnešní Rusové oceňovali jako „blízký lidu” (29 procent dotázaných), „silný a pevný” (25 procent) a spravedlivý (22 procent).