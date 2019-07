Novinky

Dítě bylo podle informací čínského serveru Shangyou news, který citovaly evropské a americké servery, doma samo. Vyšlo na balkón, protože se snažilo najít babičku.

„Viděl jsem dítě, jak tam visí. Napřed jsem uvažoval, že bych ho chytil do rukou, ale to by asi nedopadlo dobře,” popsal jeden z mužů. Lidé nakonec stihli sehnat deku a roztáhnout ji. Chlapec spadl přímo do ní.

Jeden ze sousedů jej převezl do nemocnice. Tam lékaři zjistili, že nemá žádná zranění.