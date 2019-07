Čína a Kambodža uzavřely tajnou dohodu o námořní základně, tvrdí americký list

Čína bude moci umístit své ozbrojené síly na námořní základně v Kambodži. Umožňuje to tajná dohoda těchto zemí, napsal to s odvoláním na dobře informované zdroje list The Wall Street Journal (WSJ). Představitelé Číny a Kambodže ale existenci dohody odmítli.