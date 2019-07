V Hongkongu to vře. Davy v ulicích, slzný plyn, poničený čínský státní znak

Slzným plynem a gumovými projektily rozháněla v neděli policie další z protivládních protestů v Hongkongu. Hlavním požadavkem demonstrantů je podle agentury DPA úplné stažení kontroverzního návrhu zákona o vydávání do pevninské Číny a vytvoření nezávislé komise, která by vyšetřila policejní násilí při protestech. Podle agentury AP má akce protipekingský náboj, na výraz odporu k zasahování do hongkongských záležitostí protestující poničili čínský státní znak.