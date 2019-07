Dvaašedesátiletý Kanaďan Peter Dalglish musí podle verdiktu soudu oběma chlapcům, kterým bylo v době jeho zatčení 12 a 14 let, zaplatit odškodné ve výši devět tisíc dolarů (207 tisíc korun).

Order of Canada recipient #PeterDalglish jailed 16 years for sexual assault of two boys in Nepal. His family maintains his innocence. https://t.co/0LNM53vfen