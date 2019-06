Novinky

V roce 2015 byl 67letý exprezident odsouzen k trestu smrti za špionáž, to ale další soud zrušil. Ve vězení měl být nejprve na doživotí, posléze mu to soud změnil na 25 let. V dalších kauzách byl Mursí souzen.

Například v říjnu roku 2016 byl exprezidentovi potvrzen trest dvaceti let vězení v souvislosti se zabíjením demonstrantů protestujících v roce 2012 proti jeho vládě a islamizací země. Byl to první definitivní verdikt.

Někdejší člen Muslimského bratrstva, byl prvním demokraticky zvoleným egyptským prezidentem. Přísahu složil 30. června 2012. V pozici prezidenta nahradil Husního Mubáraka.

V létě 2013 však Egypt zachvátily protesty proti Mursímu. Dne 1. července jej opozice vyzvala k odstoupení, jinak pohrozila kampaní občanské neposlušnosti. Ultimáta, která dostal pro své odstoupení, odmítl. Nakonec ho armáda svrhla.

Mursí byl zbaven moci a držen armádou na neznámém místě v izolaci. Dne 26. července 2013 na něj egyptská prokuratura uvalila dva týdny vazby a obvinila ho ze spiknutí s Hamásem a podílu na únosech a vraždách vojáků a vězňů.

Nynější prezident Abdal Fattáh Sísí, který byl během Mursího mandátu ministrem obrany, tvrdě zakročil proti islamistickým stoupencům Mursího. Muslimské bratrstvo bylo několik měsíců po svržení Mursího označeno za teroristickou organizaci.