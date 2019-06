Novinky, ČTK

Po poledni se na Viktoriině náměstí a v přilehlém parku sešel početný dav. Mnozí byli v černém a nesli bílé květiny jako projev soustrasti s demonstrantem, který se v sobotu zabil, když spadl z římsy, když se pokoušel vyvěsit transparent ”Milujte, nestřílejte. Žádné vydávání do Číny”.

Dav se pomalu vydal k budově parlamentu, přičemž zablokoval velké množství ulic v centru města i stanice metra.

Zatím není jasné, kolik lidí se na protestu sešlo, pořadatelé doufají, že by mohl přijít až milion lidí jako minulý víkend. Podle policejních zdrojů ale bylo před týdnem v ulicích jen čtvrt milionu lidí.

Odklad projednání zákona nestačil



Demonstrace se koná, i když po protestech v sobotu správkyně města Carrie Lamová oznámila, že se projednávání návrhu na neurčito odkládá.

Většina demonstrantů požaduje úplné stažení návrhu zákona, který by umožnil vydávat podezřelé z trestné činnosti do Číny. Hongkongská správa tvrdí, že to má zabránit tomu, aby se Hongkong stal útočištěm kriminálních živlů, avšak demonstranti se obávají, že by mohl být zneužit a Čína by na jeho základě mohla snáze pronásledovat své kritiky. Protestující také žádají odstoupení správkyně Carrie Lamové.

Pouhé odložení projednávání zákona o vydávání do Číny obyvatelům Hongkongu nestačí.

FOTO: Thomas Peter, Reuters

„Naše požadavky jsou jednoduché. Carrie Lamová musí odstoupit, extradiční zákon musí být stažen a policie se musí omluvit za to, že proti lidem použila mimořádnou sílu,” citovala agentura AP účastníka pochodu Johna Chowa. Někteří lidé nesli transparenty s nápisem určeným policistům: Nestřílejte, jsme Hongkonžané. Další měli placky s nápisem Studenti nedělají výtržnosti. Naráželi na to, že policie označila středeční protest za výtržnost, kterou lze trestat až deseti lety ve vězení.

Hlas lidu



Někteří účastníci vyjadřovali rozhořčení nad tím, že se Lamová v pátečním vystoupení zastala policie a neomluvila se za středeční zákrok, kdy byl použit slzný plyn a gumové projektily: „Odmítla se omluvit. To je nepřijatelné. Je to hrozná vůdkyně, plná lží. Myslím, že zákon pouze zdržela, aby nás uklidnila,” řekla šestnáctiletá účastnice pochodu Catherine Cheungová.

„Už jí nedůvěřujeme, musí odstoupit,” dodala její spolužačka Cindy Yipová. „Jestliže Carrie vidí, že vyšlo ven tolik lidí a pořád nenaslouchá, je autokratem, který neposlouchá lid. To nemohou Hongkonžané přijmout,“ uvedla 20letá Chloe Yimová.

Nedělní demonstrace v Hongkongu

FOTO: Kin Cheung, ČTK/AP

„Carrie Lamová ignoruje pocity Hongkonžanů,“ řekl BBC 67letý demonstrant a dodal: „Pochodujeme za studenty, se kterými se ze strany policie zacházelo brutálně. Potřebují spravedlnost.“

Aktivisté se domnívají, že Lamová ztratila důvěru veřejnosti. „Pokud odmítá ten kontroverzní zákon zrušit úplně, znamená to, že neustoupíme. Ona zůstane, zůstaneme i my,“ řekla poslankyně Claudia Moová, která prosazuje ochranu demokracie v Hongkongu.

Aktivisté bojující za ochranu demokracie vyzvali, aby se v pondělí konala generální stávka. Připojit se chtějí některé odborové svazy, učitelé a další skupiny.