V Hongkongu se rozhořely další protesty proti zákonu o vydávání do Číny

V Hongkongu vyšly ve středu ráno do ulic tisíce lidí, píše agentura DPA. Vyjadřují tak nesouhlas s projednáváním zákona, který by umožnil osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny. Ve středu by se měl návrh projednávat ve druhém čtení a schválit by se měl příští čtvrtek.