Utekla z pekla Severní Koreje a skončila v čínském nevěstinci

Neexistují žádné spolehlivé údaje, které by daly jasnou odpověď na to, kolik lidí ročně uteče ze Severní Koreje. Odhaduje se, že je to něco přes tisíc. Většinu z nich - 80 procent - tvoří ženy. Často se ale dostanou do rukou převaděčů, kteří je předají do rukou obchodníků s bílým masem. Stávají se z nich buď prostitutky, nebo jsou prodávány čínským farmářům za účelem sňatku, uvedla ve své reportáži televize CNN.