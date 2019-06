Kanceláře ABC prohledávala policie kvůli investigativní sérii Afghan Files z července roku 2017, která poukazovala na nezákonné jednání dvou australských speciálních jednotek během jejich působení v Afghánistánu.

V roce 2013 zabili příslušníci speciálních jednotek při razii šestiletého chlapce i jeho neozbrojeného otce. V témže roce zastřelili i místního motocyklistu a zřejmě zranili jeho spolujezdkyni. Zabili i zajatce, který zůstal sám s australským vojákem a pokusil se mu sebrat zbraň.

V materiálech se také objevila varování, že se v jednotce rozmáhá kultura válečníků a roste ochota důstojníků přivírat oči nad nevhodným postupem.

Australské úřady se už rozhodly stíhat bývalého armádního právníka Davida Williama McBridea, který tyto informace poskytl ABC. Před soudem stane 13. června. Oznámil, že nebude popírat, že informace předal. Podle BBC se míní hájit tím, že to udělal v národním zájmu: „Viděl jsem, že se vláda stala největší hrozbou pro národní bezpečnost, které jsme čelili. Už se nezajímali o obranu země, ale o obranu sebe sama. Chtějí mě poslat do vězení na 50 let.“

Jestli budou stíháni i novináři, zatím není jasné. Policie původně tvrdila, že vyšetřuje pouze únik utajovaných informací, následně však vyjádření změnila s tím, že vyšetřuje také ty, kteří informace obdrželi, tedy novináře. Podle stínového ministra spravedlnosti Marka Dreyfuse ze sdělení vyplývá, že by i žurnalisté mohli kvůli nakládání s tajnými informace čelit trestnímu stíhání.

“I've never seen an assault on the media as savage as this… I've never seen a warrant this comprehensive & I'd say scary… The chilling message is not so much for the journalists, but it's also for the public,” head of ABC Investigations @TheLyonsDen tells @PatsKarvelas #auspol pic.twitter.com/8sB4KVe8WY