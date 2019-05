Novinky

Loni vědci zjistili, že množství chloro-fluorovaného uhlovodíku CFC-11 v atmosféře klesá méně, než by mělo, poté, co bylo v roce 2010 definitivně zakázáno jeho použití i výroba. Do roku 2012 klesala hladina v atmosféře, jak měla, ale pak pokles o padesát procent zpomalil.

Vědci měli podezření, že za snížením poklesu stojí obnovená výroba CFC-11 ve východní Asii. Varovali, že by to mohlo zpomalit zacelení ozónových děr o deset let, přičemž nad severní polokoulí k němu mělo dojít v třicátých letech, nad Antarktidou v šedesátých letech tohoto století.

Narůst v Číně o 110 procent



Měření prováděná od roku 2012 v Japonsku a v Jižní Koreji ukázala, že od roku 2012 množství CFC-11 unikající do atmosféry na východě Číny roste místo toho, aby klesalo.

Z naměřených hodnot se ukázalo, že východě Číny došlo v letech 2014 až 2017 stouplo množství unikajícího CFC-11 do atmosféry o 110 procent.

„Za použití počítačové simulace pohybu molekul plynu v atmosféře jsme mohli určit velikost emisí z různých oblastí. Na základě toho jsme dospěli k závěru, že emise CFC-11 z Číny stoupla o 7000 tun ve srovnání s obdobím před rokem 2012,“ řekl autor zprávy Matt Rigby z Bristolské univerzity.

Nebezpečný freon



Množství je to velmi vysoké, protože CFC-11 je velmi nebezpečný skleníkový plyn. Jeho jedna tuna má na oteplování stejný dopad jako 5000 tun oxidu uhličitého.

„Když se podíváme na tyto dodatečné emise z východu Číny, rovná se to 35 miliónům tun CO2, což je roční množství emisí celého Londýna,“ varoval Rigby.

Podle se hlavní zdroj znčištěné nachází na východě Číny, odkud pochází 40 až 60 procent nárůstu emisí CFC-11.

„Z dat ale vidíme jen úniky do atmosféry, nemáme žádné informace o tom, jak se CFC-11 použil nebo jak se vyráběl,“ dodal Rigby. „Je celkem pravděpodobné, že se vyrábí i někde jinde, v jiné části Číny nebo v jiné zemi a přepravuje se do míst, kde se vyrábějí izolační pěny,“ upřesnil.

Vědci dodali, že freony mohou pocházet i z Indie, Afriky nebo Jižní Ameriky, ale to se obtížně zjišťuje, protože je tam málo měřících stanic.

V Číně se freon dál vyrábí



Čína už uvedla, že začala zasahovat proti výrobcům CFC-11, které označila za nelegální. V listopadu bylo zatčeno několik lidí kvůli zajištěným 30 tunám CFC-11.

„Studie bez pochyb prokazuje, že Čína je zdrojem těchto emisí, a budu doufat, že při pátrání po zdrojích CFC-11 neopomene obrátit každý kámen,“ uvedla Clare Perryová z britského Úřadu pro životní prostředí (EIA). Dodala, že klíčem je zastavit další výrobu CFC-11, aby ho nemohli využívat výrobci izolačních pěn a chladících médií.

Loňská vyšetřování prokázala, že CFC-11 využívá v Číně většina výrobců polyuretanové montážní pěny. Jeden z prodejců CFC-11 odhadl, že zakázaný plyn používá 70 procent výrobců izolace. Loni v léta EIA zjistila, že se tento freon hojně využívá v jedenácti čínských továrnách a že 18 z 21 oslovených podniků přiznalo výrobu chloro-fluorouhlovodíků. Důvodem je nižší cena těchto pěn a jejich vyšší kvalita.