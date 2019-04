aš, Novinky

„Předběžné vyšetřování odhalilo, že to, co se stalo v neděli na Srí Lance, bylo odvetou za útoky proti muslimům v Christchurchi,“ řekl náměstek ministra podle agentury AFP. V novozélandském Christchurchi bělošský radikál postřílel v polovině března ve dvou mešitách padesát lidí. [celá zpráva]

Vidžavardene současně zveřejnil novou bilanci obětí. Mrtvých je 321, z toho 38 osob jsou cizinci. Dalších 375 zraněných leží dál v nemocnicích.

Radikální kazatel

Haším, který pocházel z východu Srí Lanky, zveřejnil na síti sérii videí, v nichž šířil nenávist proti nemuslimům. Většina jich byla v tamilštině. Podle televize CNN chtěl už dříve zaútočit na indickou Vysokou komisi v Kolombu, ale tento útok se podařilo odvrátit.

Unconfirmed Reports Say Muslim Imam Zahran Hashim Was Mastermind Behind Sri Lanka Easter Attacks https://t.co/zaIk8jBogt pic.twitter.com/I5pWIGwhJb — BCNN1 (@bcnn1) 23. dubna 2019

Haším je spojován s malou skupinou NTJ, která byla až do velikonočního útoku skoro neznámá. Zřejmě jde o lidi, kteří se odštěpili od radikální skupiny Sri Lanka Tauhíd Džamáate (SLTJ), jejíž tajemník Abdul Razik byl v roce 2016 zatčen za šíření nenávisti vůči buddhistům a později se omluvil.

NTJ je spojovaná s prosincovými vandalskými útoky v buddhistických chrámech v Mawanelle, kde se terči útoku staly tváře soch Buddhy. V červenci 2017 také zveřejnila urážlivé video o Buddhovi a buddhistických Sinhálcích v zemi.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Bezpečnostní kamera zachytila jednoho z podezřelých, jak míří do kostela na Srí Lance.

Haším se také v jednom videu ptal, co udělali muslimové na Srí Lance pro doktora Zakira Naíka, což je předseda Islámské výzkumné nadace v Indii, který podněcuje nenávist a podporuje terorismus.

Vláda: Podílel se na tom někdo ze zahraničí

Skupinu NTJ spojil s útoky také mluvčí vlády Radžíta Senerantze. „Nemyslíme si, že by tohle všechno mohla způsobit jen malá organizace v této zemi. Nyní vyšetřujme mezinárodní podporu pro ni a další její vazby, jak vyrobili nálože a jak získali atentátníky,“ prohlásil mluvčí.

Ze Srí Lanky sice odešlo pár radikálů bojovat do Sýrie, kde se přidali k Islámskému státu, ale nic se neví o tom, že by se do země vrátil větší počet džihádistů. Spojení proto není jasné. Úřady v úterý oznámily, že v souvislosti s případem zadržely jednoho Syřana. [celá zpráva]

Muslimové na něj upozorňovali, nikdo je neposlouchal



Zpravodaj BBC Anbarasa Ethirajan upozornil, že došlo nejen k selhání zpravodajských služeb, jimž unikla příprava tak velké akce. Podle něj se také vládě po loňských útocích většinových buddhistických Sinhálců na muslimy v Diganě nepodařilo získat důvěru mladých vyznavačů Alláha a ti se zřejmě přiklonili k radikálům.

„Po Diganě docela dost muslimů ztratilo víru ve vládu a její schopnost zajistit jejich bezpečnost. Někteří z nich přišli s nápadem, že se mohou bránit sami,“ řekl viceprezident muslimské rady na Srí Lance Hilmi Ahamed.

I on zmínil Hašímova videa: „Tento člověk kázal v mnoha videích a v příspěvcích na sociálních sítích nenávist. Někteří z nás ho nahlásili národní zpravodajské službě. Jednou před třemi lety a jednou letos v lednu.“ Dodal, že bezpečnostní služby ale nic nepodnikly.