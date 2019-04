Původní bilance obětí uváděla mezi 42 až 50 mrtvými, později agentura DPA s odvoláním na policii a zdravotníky hovořila o asi 100 mrtvých, počty usmrcených ale stále stoupají. Zraněných je minimálně 450.

Po ohlášení osmého útoku před 15:30 místního času (11:30 SELČ) vláda vyhlásila zákaz vycházení, na pondělí a úterý ohlásila také volné dny a nechala rovněž zablokovat hlavní sociální sítě. Přerušena je domácí letecká doprava, mezinárodní letiště zůstává v provozu.

Následky výbuchu v pětihvězdičkovém hotelu Shangri-la v Kolombu

FOTO: Eranga Jayawardena, ČTK/AP

Zasaženy byly podle BBC hotely Shangri-La, Cinnamon Grand and Kingsbury, všechny se nacházejí v Kolombu a jde o pětihvězdičková zařízení. Není jasné, kolik obětí bylo v hotelích. V kostele sv. Šebestiána v Kataně severně od Kolomba je podle policejního zdroje 93 mrtvých, ve městě Batticaloa na východě Srí Lanky 27 obětí. Útok je hlášen rovněž z kostela sv. Antonína na kolombském předměstí Kotahena. Srílanská média uvádějí, že policie dostala už před deseti dny informaci o hrozících útocích na křesťanské cíle.

Sedmý útok se dvěma oběťmi se měl odehrát později v hotelu u zoologické zahrady Dehiwala na jihovýchodním předměstí Kolomba. Osmá exploze je hlášena z obytného komplexu na severním předměstí hlavního města. Sebevražedný atentátník tam zabil tři policisty.

K odpovědnosti za útoky, provedené na Velikonoční neděli, kdy si křesťanský svět připomíná Kristovo zmrtvýchvstání, se dosud nikdo nepřihlásil. Bezpečnostní činitel, který nechtěl být jmenován, ale agentuře AP řekl, že útočili sebevražení atentátníci.

Srí Lanka je známá dlouhodobým krvavým konfliktem mezi většinovými buddhistickými Sinhálci a menšinou hinduistických Tamilů. Ten přerostl ve čtvrtstoletí trvající občanskou válku, která skončila v roce 2009.

Srílanský ministr financí Mangala Samaravíra na Twitteru napsal, že útoky jsou zřejmě „dobře koordinovaným pokusem způsobit vraždy, chaos a anarchii” a že mezi oběťmi je mnoho nevinných lidí.

„Mnoho lidí bylo zraněno a někteří z nich jsou v kritickém stavu,” sdělil policejní zdroj AFP. Jedna z nemocnic v Kolombu přijala 254 zraněných, mimo hlavní město bylo hospitalizováno 60 lidí. Úřady vyzvaly lékaře a ošetřovatele, kteří měli volno, aby přišli do práce.

Srílanští policisté v Kolombu zajišťují koridor pro sanitku, která jede k místu jedné z explozí

FOTO: Eranga Jayawardena, ČTK/AP

Národnost zahraničních obětí není zatím známá, české ministerstvo zahraničí zjišťuje, zda mezi postiženými nejsou občané ČR. V cestovatelské databázi DROZD je na Srí Lance registrováno 92 Čechů, kterým ministerstvo rozeslalo varovné textové zprávy, řekl Robert Řehák z tiskového odboru MZV.

Češi, kteří jsou na Srí Lance s cestovními kancelářemi, jsou podle Asociace CK v pořádku. Web indického listu Hindustan Times napsal, že mezi oběťmi jsou občané Británie, Nizozemska a USA

