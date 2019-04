„Chci vidět, jak islámské učení v zemi posiluje,“ řekl ve středu 72letý sultán Hassanal Bolkiah v projevu, aniž by zmínil, že nové zákony vstoupily v platnost. Sultán očekává, že zavedení šaríe posílí mezi konzervativci jeho pozici coby islámského vůdce, napsala agentura AFP.

Čtyřsettisícová Brunej ohlásila záměr zavést šaríu v roce 2013, nové tresty však začnou platit až nyní. Právo šaría v zemi platí od roku 2014, ovšem zatím postihovalo jen trestné činy, které se trestaly vězením a pokutami. V sobotu vláda oznámila, že od středy bude zavedeno plně.

Homosexualita se může trestat smrtí v Íránu, Saúdské Arábii, Jemenu, Nigérii, Súdánu a Somálsku. Mauritánie sice umožňuje odsoudit osobu k ukamenování, ale zároveň v ní platí moratorium na tresty smrti.

Brunejský sultán Hassanal Bolkiah na fotografii z roku 2013

FOTO: Vincent Thian, ČTK/AP

Jeden brunejský homosexuál, který si nepřál být jmenován, řekl BBC, že je v šoku: „Vstanete a uvědomíte si, že vaši sousedé, vaše rodina a dokonce i příjemná žena, která prodává na druhé straně smažené krevety, si nemyslí, že jste člověk, nebo že je v pořádku vás ukamenovat.“

Čtyřicetiletý brunejský homosexuál, který žádá o azyl v Kanadě, uvedl, že zavádění trestů se ve společnosti projevilo.

Bývalý úředník Shahiranm Shardani byl obviněn z pobuřování kvůli svému příspěvku na Facebooku. Uvedl, že se lidé už bojí: „Homosexuální komunita v Bruneji, nebyla nikdy otevřená, ale když se objevila aplikace Grindr, pomohla lidem tajně se setkávat. Nyní jsem ale slyšel, že pro kohokoli je těžké dál užívat Grindr. Bojí se, že by mohli mluvit s policistou, který předstírá, že je homosexuál. Dosud se to nestalo, ale lidé mají strach kvůli novým zákonům.“

Odbornice na Asii Bridget Welshová se domnívá, že se z Bruneje stává Saúdská Arábie jihovýchodní Asie: „Rostoucí závislost režimu na náboženství se dá vysvětlit oslabením brunejské ekonomiky a obavami z úpadku podpory obyvatelstva.”

Na ropu bohatá Brunej patří k zemím s vysokým hrubým domácím produktem, avšak v posledních letech se potýká v souvislosti s nižšími cenami ropy s recesí.

To, zda se budou tresty smrti ukamenováním vykonávat, není tak jisté. Brunejský zákoník zahrnuje trest oběšení, avšak naposledy byl vykonán v roce 1957. Předseda vlády navíc minulý týden ujistil, že platit budou dva právní systémy. Jeden islámský, který se bude týkat výhradně muslimů, a druhý civilní pro společnost jako celek.

I tak vyvolalo rozhodnutí sultanátu pobouření na celém světě. OSN uvedla, že jde o „kruté a nelidské tresty”. Francie Brunej v úterý vyzvala, aby od „tohoto projektu” odstoupila. Protest vzneslo také Německo.

Herec George Clooney a zpěvák Elton John vyzvali k bojkotu luxusních hotelů spojených s Brunejí. Sultán vlastní po světě několik luxusních hotelů.

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH