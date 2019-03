Kněz byl ošetřen nejprve na místě a poté převezen do nemocnice. Utrpěl zranění v horní části těla, jeho život ohrožen není. Pachatele se podařilo zadržet a předat policii. Útok má na svědomí 26letý muž, policii je dobře známý. Motiv napadení není zatím jasný.

Heavy police presence in front of Montreal‘s St. Joseph’s Oratory after reports a priest was stabbed during a televised mass. Apparently he will be ok. pic.twitter.com/NV2xWiKoan