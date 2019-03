Novinky

Bangladéšská reprezentace měla ve městě Christchurch v sobotu sehrát přátelské utkání s novozélandským národním týmem Black Caps. Mešita Al Noor v ulici Deans je jen několik minut cesty od stadiónu, kde se utkání mělo konat. V pátek do modlitebny bangladéšští hráči zamířili.

Když uslyšeli střelbu, začali utíkat přes park zpátky ke stadiónu. „Bangladéšský tým unikl z mešity u Hagley Parku, kde byli aktivní střelci,“ uvedl reportér serveru ESPNCricinfo Mohammad Isam.

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV — Mohammad Isam (@Isam84) 15. března 2019

„Celý tým právě utekl před střelci. Hrozivá zkušenost. Modlete se za nás, prosím,“ uvedl jeden z hráčů.

„Unikli jen těsně,” řekl agentuře Reuters kondiční trenér mužstva Mario Villavarayen. Hráči jsou podle něj v bezpečí v hotelu, ale jsou v šoku. „Bylo jim řečeno, aby nevycházeli,” dodal.

Přátelský zápas byl zrušen. Hráči chtějí letět domů, dodal Isam.

Just escaped active shooters!!! Heartbeats pumping badly and panic everywhere!! #ChristchurchMosque — Shrinivas (@chinu1501) 15. března 2019

Střelba v mešitě



Páteční střelba v mešitě Al Noor si vyžádala minimálně 41 mrtvých. Při dalším útoku v mešitě v Linwoodu zahynulo osm lidí.

Devětatřicetiletý Rahimi Ahmad šel do mešity Al Noor se svým jedenáctiletým synem - jako každý pátek. Hoch si hrál venku, když střelba vypukla. Jeden z věřících chlapce popadl a utekl s ním do bezpečí do jednoho z okolních domů. Co se stalo s jeho otcem, zatím nikdo netuší, napsal deník The New Zealand Herald. „Chci jen vědět, že je v bezpečí, modlím se a doufám, že zavolá,” řekla jeho žena Azila. Její muž pochází z Malajsie a rodina žije ve městě Christchurch už zhruba pět let. „Řekli nám, že nemáme vycházet, nevím, komu mám zavolat, nebo co jiného dělat,” dodala podle ČTK.