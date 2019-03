Novinky

V mešitě byl i 27letý Farhaan Farheez. Serveru Stuff řekl: „Nevěděl jsem, jak zní střelba, a je obvyklé, že když se modlíme, nevěnujeme pozornost okolnímu světu. Střílelo se a lidé se modlili.“

„Kulky dopadaly blízko. Byl jsem u dveří. Bolely mě uši. Viděl jsem pušku ve vstupní chodbě, ale ne obličej. Každý byl vyděšený a pokoušel se zachránit,“ dodal muž, který se na Nový Zéland přistehoval z Fidži v roce 2015.

Policie zablokovala ulici k mešitě v Linwoodu

FOTO: Mark Baker, ČTK/AP

„Viděl jsem dvě mrtvé ženy a čtyři nebo pět mrtvých mužů - zbytek byl těžce zraněný. Celá mešita byla pokrytá krví a mrtvými těly. Bylo to jako na bojišti,“ připojil Farheez s tím, že právě on zavolal policii.

Záběr z videa pořízeného jedním ze střelců v Christchurchi

FOTO: Social Media, Reuters

Podle něj se lidé ukrývali v zadní části mešity pod stoly a na zemi. Viděl

oběti včetně člověka, sedícího u okna, který byl střelen přímo do hlavy, a druhého, který byl zasažen do ruky.

Snímek z videa, které zachycuje jednoho z útočníků z Christchurche.

FOTO: ČTK/AP

„Pracoval jsem na Novém Zélandu tvrdě, ale kvůli čemu? Abych byl zastřelen?“ dodal. „Abych byl upřímný, necítím se tu bezpečně. Nový Zéland měl dobré jméno, ale kvůli tomu, co se teď stalo, se bude celý svět na Nový Zéland dívat jinak. Toto je teroristický čin.“

Policie zasahuje u mešity v Linwoodu.

FOTO: Mark Baker, ČTK/AP

Poté, co muž ukončil masakr v mužské části mešity, zamířil do ženského oddělení. Tam byla i Sabir Hussainová. „Modlily jsme se, když náš imám řekl, že naši bratři byli zastřeleni.“ Hussainová šla do umývárny a viděla z okna mrtvého. Dodala, že se necítila v bezpečí, vyskočila z okna a schovala se za plotem, dokud nepřijela policie.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Záchranáři ošetřují oběti střelby na Novém Zélandu. Zdroj: Reuters

Syen Ahmed e pokusil útočníka popsat. Podle něj přišel do mešity muž v černé motocyklistické přilbě a v maskáčovém oděvu, který nesl něco, o čem si myslel, že je to útočná puška. Začal střílet už u vchodu, popsal serveru Stuff.

Napřed střelil několik starších lidí sedících na židlích: „V zásadě byli všichni zastřeleni.“

Policejní vozy u mešity v Linwoodu

FOTO: Mark Baker, ČTK/AP

Domníval se, že bylo zastřeleno nejméně osm lidí včetně nejméně tří žen. Mezi mrtvými byli i dva jeho přátelé. Jeden byl střelen do hlavy. Dodal, že muž něco řval, ale v křiku obětí mu nebylo rozumět.

Ahmed se zachránil, protože jak řekl, „ležel na zemi“ a plazil se pryč.

Střelbu zaznamenali i v nedaleké domácí pekárně. Její majitel Jarryd Dyford-Manson slyšel nějaké bouchání: „Znělo to jako konstrukční kladiva, nikdo si nemyslel, že je to puška.“ Když šel zjistit, co se děje, viděl auto zaparkované u vjezdu do mešity. Z té vyběhl muž, vzal něco ze země, a jal se pronásledovat auto. Něco po něm házel a rozbil mu zadní okno.

Podle posledních údajů, které potvrdila novozélandská premiérka Jacinda Ardenová, útočníci postříleli 40 lidí. Policie zadržela tři muže a jednu ženu.