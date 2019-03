Novinky, ČTK, DPA

„Je to dočasné opatření, budeme nadále sledovat situaci a analyzovat informace, které se týkají bezpečnostních rizik z provozu systému Boeing 737 MAX,“ uvedl Graeme Harris, šéf novozélandského úřadu civilního letectví. Stejně se rozhodly také Fidži a Bermudy.

Opatření souvisejí s obavami ohledně bezpečnosti poté, co se v neděli krátce po startu z etiopské metropole Addis Abeba zřítil stroj Boeing 737 MAX 8. Během šesti měsíců je to již druhá havárie stejného typu letounu. Loni v říjnu se krátce po startu v Jakartě zřítil stejný model. Na palubě stroje zahynulo 189 lidí.

Spojené státy se zatím k podobnému kroku nechystají, i když k tomu Americký letecký úřad (FAA) někteří politici vyzývají. Úřad však stroje označil za „vhodné pro letecký provoz” a vyzval jejich výrobce k urychlenému dokončení změn řídícího systému.

Společnost v pondělním prohlášení uvedla, že již několik měsíců vyvíjí „vylepšení softwaru letové kontroly”, díky kterému by měl být „bezpečný letoun ještě bezpečnější”. Změny by podle firmy měly být připraveny do provozu v nejbližších týdnech.

Kam nesmějí létat nejnovější modely boeingu Evropa: všechny země Evropské unie Asie: Čína, Mongolsko, Indie, Indonésie, Malajsie, Jižní Korea, Singapur, Vietnam, Omán, Austrálie Nový Zéland, Fidži, Bermudy Amerika: Brazílie, Mexiko

Experti upozorňují, že než budou známy přesné příčiny havárií, nelze je dávat do souvislosti. Pátrací týmy v Etiopii objevily v pondělí obě černé skříňky, které budou prozkoumány.