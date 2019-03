Letadlo se vracelo, matka zapomněla batole na letišti

Někdo na letišti zapomene tašku, někomu se podaří zapomenout v odletové hale vlastní dítě. To se stalo cestující na cestě ze saudskoarabské Džiddy do malajsijského Kuala Lumpur. Na to, že dítě nemá u sebe, přišla žena až když byl letadlo odstartovalo, a tak se musel dopravní letoun vracet, informoval server The Guardian.