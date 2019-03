Podle dostupných informací nebyli na palubě zříceného letounu žádní Češi, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí.

Podle serveru Pravda.sk měli být na palubě letadla dva občané Slovenské republiky. „Aktuálně probíhají záchranné práce. Identitu obětí zatím úřady nepotvrdily,“ řekl mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Boris Gandel.

BBC s odkazem na čínská média uvedla, že mezi pasažéry bylo osm Číňanů.

„Výbuch a oheň byly natolik silné, že jsme se na místo nemohli dostat. Všechno bylo spáleno,” uvedl pro BBC jeden z očitých svědků, který se měl nacházet poblíž místa neštěstí.

Boeing 737 etiopské společnosti Ethiopian Airlines havaroval při letu z etiopského hlavního města Addis Abeba do keňského hlavního města Nairobi. Na palubě bylo 149 cestujících a osm členů posádky.

Podle informací FlightGlobal se jednalo o nový letoun 737-8MAX, který aerolinky obdržely v listopadu loňského roku.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.