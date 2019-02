ČTK

Calvey podniká v Rusku od poloviny 90. let a jeho kauza podle agentury AP může otřást celým podnikatelským prostředím v Rusku.

Americký podnikatel investoval značné sumy do ruského technologického sektoru, podle agentury TASS to bylo 2,4 miliardy dolarů (54 miliard korun) do celkem 70 projektů. Do roku 2016 byl třetinovým podílníkem velkého ruského internetového vyhledavače Yandex.

Investiční fond Baring Vostok banku Vostočnyj express kontroluje a k zatčení došlo krátce po sporu, který mezi podílníky banky propukl. Trestní oznámení na Calveyho a další osoby podal tajné službě FSB jeden z akcionářů.

Fond vydal prohlášení, že Calveyho kauza jeho základní obchodní aktivity nijak neovlivní. Calvey má být z rozhodnutí soudu ve vazbě do 13. dubna.