Do přestřelky s teroristy vyrazil nejmenovaný člen komanda SAS v džínech, obyčejném tričku a s bojovou vestou. Vyzbrojen byl samopalem, pistolí a armádním nožem. Přímo v akci ho zachytily bezpečnostní kamery hotelu.

Na publikovaných snímcích je vidět mimo jiné při tom, když z místa odvádí jednu z vyděšených rukojmích.

Podle listu The Daily Mail byl muž v době útoku nakupovat v přilehlém nákupním středisku. Když se dozvěděl, co se stalo, běžel ke svému autu pro bojovou vestu, kuklu a zbraně a pospíchal k hotelu.

Sigh...White saviour 'saves' the day. Why do the British always want to take the credit for absolutely everything ? #NairobiAttack #Kenya https://t.co/KmANHOLluU