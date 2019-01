Kunúnová se v pondělí zabarikádovala v hotelu v tranzitní zóně bangkokského letiště Suvarnabhumi. Odmítla nastoupit do letadla mířícího do Kuvajtu.

„Zabarikádovala se v pokoji a řekla, že neodejde, dokud jí nebude umožněno setkat se s představiteli Úřadu OSN pro uprchlíky a nebude moci požádat o azyl,” uvedl na Twitteru tajemník ředitele organizace pro ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) Phil Robertson. Thajské úřady odmítají takovou schůzku zprostředkovat.

#Kuwait Air flight KU412 has now departed #Bangkok without #Rahaf on board, so this is an important victory for her, & a real tribute to her courage. She is demanding #UNHCR be allowed to see her, but so far #Thailand is not agreeing to that. #SaveRahaf @Refugees @UNHCRThailand pic.twitter.com/o6ZiRxhZry