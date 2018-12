Nečekaný úder vlny na pobřežní oblasti Sundského průlivu srovnal stovky domů se zemí a mnoho dalších vážně poškodil.

Úřady nevydaly předem žádné varování, obyvatele proto vlna zaskočila. Úřady se totiž zprvu domnívaly, že nejde o tsunami, ale o příliv, a vyzvaly obyvatelstvo, aby nepropadalo panice. "Byl to omyl, litujeme toho," uvedl mluvčí Nugroho podle agentury AFP. Omyl podle něj pramenil z toho, že vlně tentokráte nepředcházelo zemětřesení.

Lidé prohledávají trosky zničených budov.

FOTO: Dian Triyuli Handoko, ČTK/AP

Následky ničivé vlny tsunami.

FOTO: Dian Triyuli Handoko, ČTK/AP

"Přijeli jsme v devět večer na prázdniny a náhle tu byla voda. Všechno zčernalo. Nešla elektřina," uvedl patnáctiletý Muhammad Bintang, který na velice populární pláži Carita Beach na západním pobřeží ostrova Jáva viděl, jak se vlna blíží. "Nemohl jsem nastartovat svou motorku, a tak jsem utíkal pryč. Modlil jsem se a utíkal jsem, jak jsem mohl nejrychleji," vylíčil AFP třiadvacetiletý Lutfi Al Rasyid.

"Musel jsem utíkat, zatímco vlna překonala pláž a pronikla 15 či 20 metrů do vnitrozemí," vylíčil Nor Öystein Lund Andersen podle agentury AP. Zrovna pořizoval snímky sopky, když náhle uviděl, že se k němu blíží velká vlna. "Příští vlna se dostala k hotelu a smetla auta ze silnice za ním. Stihl jsem s rodinou uprchnout lesními stezkami do vyšší polohy, kde se o nás místní postarali. Bohudíky jsme vyvázli nezraněni," dodal.

MORE: footage of the #volcano in Indonesia what was followed by a deadly #tsunami a day after it has exploded. pic.twitter.com/NXDoFv8xIy